موعد رمضان 2022 في سوريا، يترقب المواطنين في سوريا حلول شهر رمضان المبارك هذا العام 1443 هـ، وخاصة أنه بدأ العد التنازلي لحلول الشهر الفضيل، ويشرع المسلمون في أيام الشهر الفضيل في الاجتهاد في العبادات والأدعية الرمضانية، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام وتفقد المسلمين بعضهم لبعض، طعما للتقرب من الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب العظيمين، وخاصة أن الأجور تتضاعف في هذا الشهر، لهذا يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض على استثمار كل دقيقة فيه.

موعد رمضان في سوريا

وفي هذه الأيام يبدأ المواطنون في سوريا البحث عن موعد رمضان 2022 في سوريا، فالمسلمون يستقبلون الشهر الفضيل بالأدعية الرمضانية والأناشيد الدينية والروحانية المتعلقة بالشهر العظيم، كما يستقبلونه بالتهاني وتزيين الشوارع والبيت بأحبال الإضاءة وأهلة رمضان وغيرها، فهو شهر الخير والسعادة والعتق من النار، وهو ما يدفع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر جميع مواعيد حلول شهر رمضان في سوريا والدول العربية عامة وفلسطين على وجه الخصوص.

موعد شهر رمضان 2022 في سوريا

سيتم بمشيئة الله تحري هلال رمضان 2022-1443 بعد مغيب شمس يوم 29 شعبان، الموافق 1 أبريل 2022م، وستكون ظروف تحري الهلال في سوريا كما يلي:

موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في سوريا

موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2022م في دمشق: الساعة 6:55

موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2022م دمشق: الساعة 7:11

مدة مكوث القمر في الأفق بعد مغيب الشمس: 15 دقيقة

عمر الهلال عند غروب الشمس: 15 ساعة

وفي شهر رمضان المبارك، تتضاعف قراءة القرآن الكريم والأدعية والأعمال الصالحة بهدف التقرب من الله سبحانه وتعالى، كما يصوم المسلم لساعات طويلة تصل لأكثر من 14 ساعة متواصلة دون أن يتناول خلال ساعات النهار أي طعام أو شراب، فلهذا الشهر منزلة عظيمة عند الله، لقوله تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، كما أن في الجنة باب "الريان" يدخله فقط الصائمون.