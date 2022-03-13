توقف العمل في معبر رفح ليومين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد 13/3/2022، توقف العمل بمعبر رفح جنوب القطاع ليومين.

وأفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أنه بناء على قرار الجانب المصري، أن السفر عبر معبر رفح البري يومي الإثنين والثلاثاء (14 و15 مارس 2022) سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين.

وأكدت الهيئة توقف العمل الاعتيادي في المعبر للمسافرين من كشوفات الداخلية والتنسيقات المصرية، وفي الاتجاهين، خلال هذين اليومين.

ويغادر يوم غدٍ أول فوج للعمرة من قطاع غزة ، بعد توقف عامين بسبب إجراءات كورونا.