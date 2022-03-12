الشرطة بالضفة: وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث دهس في الخليل

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن وفاة مواطن 57 عامًا متأثرًا بإصابته الخطيرة قبل أيام نتيجة تعرضه لحادث دهس في بلدة إذنا جنوب غرب محافظة الخليل.

وقال الناطق باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ارزيقات :"إن عمليات الشرطة تلقت بلاغًا حول تعرض مواطن لحادث دهس في بلدة إذنا من قبل سائق مركبة غير قانونية، وأدخل إلى المستشفى الأهلي في الخليل، حيث أعلن الأطباء اليوم عن وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة".

وأضاف ارزيقات :"بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليم الجثة لذويه حسب الأصول المتعارف عليها..