أفضل سحور في شهر رمضان 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أفضل سحور يبحث عنه الصائم في شهر رمضان المبارك لكي يستطيع تحمل مشقة الصيام والتعب والجوع، ولمعرفة هذه الأطعمة تابع المقال للنهاية.

أفضل سحور في شهر رمضان 2022

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022؟

ونحرص في فلسطين اليوم وبشكل مستمر على تقديم افضل سحور في رمضان، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أفضل أنواع الطعام والوجبات على السحور.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022؟

أفضل سحور في شهر رمضان 2022

لبن الزبادي: يعدّ اللبن خيارا جيداً لتناوله على وجبة السحور، فهو مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل، ويمكن تناوله مع الحبوب والفاكهة.

كوبان من الماء، وكوب سلطة خُضار، وكوبان من شوربة العدس، وبيضة مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022؟

أفضل سحور في شهر رمضان 2022

كوبان من شوربة الشّوفان الكامل مع الخضار، وصدر دجاج منزوعة الجلد، ونصف كوب لبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات، وكوبان من الماء.

كوبان من سلطة الخضار، ورغيف صغير من خبز القمح الكامل، و2/3 كوب من الفول المدمس، وكوكتيل مُحضّر من كوب من الحليب خالي الدّسم مع أربع حبّات من الفراولة، وموزة صغيرة، وملعقة صغيرة من العسل، وكوبان من الماء.

كم يوم باقي لشهر رمضان 2022

ووفق التوقعات الفلكية، فإن شهر رمضان لسنة 2022، 1443 هـ سيبدأ يوم السبت 02 أو الأحد 03 أبريل نيسان 2022 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة، فيما ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الجمعة 01 أبريل نيسان 2022.