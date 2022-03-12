وزير الدفاع الأوكراني: ضبابية موقف "إسرائيل" من الغزو الروسي سيقوض الثقة مع أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، نقلاً عن مسؤول أوكراني أن ضبابية الموقف "الإسرائيلي" من الغزو الروسي سيقوض الثقة مع أوكرانيا.

ونقل موقع والا العبري عن وزير الدفاع الأوكراني قوله :"إن عدم اتخاذ "إسرائيل" موقفًا واضحًا ضد الغزو الروسي من شأنه أن يقوض الثقة مع أوكرانيا في السنوات القادمة".

وتستمر العملية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ17 على التوالي وسط تقدم للجيش الروسي على العديد من المحاور المختلفة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت في أوكرانيا، اليوم، مروحية من طراز مي -24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو طائرة هليكوبتر من طراز (Mi-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة من طراز (بيرقدار – تي بي 2)".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على بلدات نوفواندريفاكا وكيريلوفكا، كما وصلت إلى خط نوفومايورسكو - بافلوفكا - نيكولسكو - فلاديميروفا – بلاغوديت، حيث تقدمت اليوم لمسافة 12 كيلومترا.