موعد انتهاء مخزون القمح في مصر

كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية هذا العام، مشيرةً إلى أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل.

وزارة المالية المصرية تكشف عن وضع مخزون القمح لنهاية العامالسلطات المصرية تطمئن المواطنين بشأن "أمن البلاد الغذائي"

وقال وزير المالية محمد معيط: "إن الحكومة المصرية حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مع المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم"، موضحاً أن "المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية العام خاصة أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل".

وأضاف معيط، في لقائه مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة: "أن الدولة حريصة على استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر وذلك في أعقاب ما شهدته حركة السياحة العالمية من تباطؤ بسب جائحة كورونا".