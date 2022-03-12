السعودية تقر "العُمرة" لغير المحصنين ضد كورونا

سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين، بأداء العُمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وعلمت صحيفة "عكاظ" أنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العُمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

وأضافت: "سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العُمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفايروس".

يأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعُمرة تنفيذاً لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 178 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 375 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية 748,489 حالة، من بينها 9435 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 330 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 730,038 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9016 حالة وفاة.