الجهاد: إقرار ما يسمى بـ"قانون المواطنة" سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 12/3/2022، أن إقرار ما يسمى بـ"قانون المواطنة" سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، داعيةً إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو في كل الساحات تأكيدًا على الحق المقدس في كل شبر من أرضنا ووطننا فلسطين.

وحثت الحركة، في بيان صحفي، على ضرورة العمل على تعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض ، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير ، وبما لا يسمح باستقرار العدو، ويعمق مأزقه الوجودي.

كما دعت للتحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والإعلامية للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق شعبنا.

واعتبرت الحركة، أن إقرار الاحتلال مايسمى لما يسمى بـ"قانون المواطنة"، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه للاحتلال.

وأشارت الحركة، إلى أن حكومة الاحتلال مازالت مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف شعبنا وتسعى لسلب حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة كما تستهدف وحدته.

واعتبرت القرار محاولة من قبل العدو في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48 ، وفي القدس المحتلة كذلك ، من خلال رفض إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية.