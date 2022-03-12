صور متحركة عن رمضان، بقي لحلول شهر رمضان المبارك على المسلمين نحو عشرين يوما، حيث ينتظر المسلمون هذا الشهر الفضيل على أحر من الجمر، فهو شهر نيل الأجر والثواب وقراءة القرآن والعتق من النار، كما أن الله سبحان وتعالى أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم، لقوله تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم هذا الشهر فليصمه"، فهو شهر عظيم يتقرب فيه المسلم إلى الله، ويبتعد عن المعصيات، ويستثمره أيامه على أكمل وجه.

صور متحركة عن رمضان 2022

ولا يقتصر شهر رمضان على العبادات فقط، فالمسلمون يستقبلون رمضان بالتهاني والتبريكات والزينة والأناشيد الرمضانية والروحانية، كما أنهم يبحثون عن صور متحركة عن رمضان، حتى يهدوها لبعضهم البعض من خلال المسجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدردشات فيما بينهم، فكتر تهاني استقبال هذا الشهر، فهي أشكال وألوان، لهذا ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، صورا متحركة عن شهر رمضان المقبل 2022- 1443 هـ، حتى تخفف عن المتابعين عناء البحث عنها.

صور رمضان 2022

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك، فلكيا، في الثاني من شهر ابريل المقبل 2022- 1443 هـ، ويبقى 30 يوما، ويحل عيد الفطر السعيد وفق التوقعات الفلكية، في الثالث من شهر مايو 2022، وهي أيام مفضلة عند الله سبحانه وتعالى.

فوائد شهر رمضان 1443هـ

ويدفع الصيام على تعزيز صحة القلب والشرايين؛ لأن الصيام لساعات طويلة يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة.

ومن فوائد الصيام في شهر رمضان لساعات طويلة، يعمل تحسين الحالة المزاجية، ويحسن عمل القلب ويحميه، ويزيل السموم من الجسم، ويقلل معدل الكوليسترول في الدم، وهو مفيد للجهاز الهضمي، ويعمل على إنقاص الوزن، والتخلص من العادات الصحية السيئة.

وتتنوع وجبات الطعام في شهر رمضان، إلا أن على الصائم يعمل على انتقاء الأطعمة التي تحتوي على فوائد عدة، لهدف تحسين صحة الجسم.



