"مهجة القدس": الأسير المجاهد أحمد فني يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أحمد مصطفى ياسين فني (48 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي ثلاث مؤبدات بالإضافة إلى (20) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لعملية استشهادية أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد فني ولد بتاريخ 04/02/1974م وهو أعزب. ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.