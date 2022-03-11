وفد الجهاد ينفذ حملة زيارات في الخليل

نظم وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي، حملة زيارات شملت عدداً من ذوي الشهداء والأسرى والمحررين في محافظة الخليل المحتلة.

واستهل الوفد زيارته لمنزل ذوي المحرر حماد أبو ماريا (30 عاماً)، في بيت أمر، لتهنئته بالحرية عقب الإفراج عنه الأربعاء من سجون الاحتلال بعد قضاء عام في الاعتقال الإداري.

كما زار الوفد ذوي الأسير عز الدين كراجة (22 عاماً)، في بلدة حلحول، والمحكوم بـ26 عاماً. حيث اعتقل عقب إصابته الحرجة في 17-11-2017م.

وهنَّأ الوفد المحرر المنتصر هشام أبو هواش، حيث تمت زيارة بيته في بلدة دورا، وتقديم التهاني بانتصاره وانتزاع حريته بعد 141 يوماً من الإضراب عن الطعام.

وفي نفس الإطار، هنأ الوفد المحرر المنتصر مقداد القواسمي، في زيارة له، لتهنئته بالانتصار والحرية، بعد خوضه معركة الإضراب عن الطعام لمدة 113 يوماً.

كما زار الوفد منزل ذوي الأسير القائد خليل العواودة (41 عاماً)، في بلدة "إذنا"، والذي يخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري. مؤكدين دعمهم وإسنادهم للأسير العواودة، وكل الأسرى.

وقدَّم الوفد التعازي والمباركة لأقارب الشهيد كريم القواسمي، باستشهاد المحرر كريم برصاص الاحتلال الأحد الماضي، إثر تنفيذه عملية طعن في القدس.

وختم الوفد زيارته بزيارة المحرر الغضنفر أبو عطوان (29 عاماً)، والذي خاض معركة الإضراب عن الطعام لـ(65 يوماً)، رفضاً للاعتقال الإداري، وأفرج الاحتلال عنه في 8-7-2021م.

وأكد الوفد أن حملة الزيارات تأتي تكريماً وتقديراً لذوي وعوائل الشهداء والأسرى والمحررين في محافظة الخليل، الذين قدموا فلذات أكبادهم وتضحيات أبنائهم على درب النصر والتحرير.