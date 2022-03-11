أكثر من 6000 مهاجر وصلوا "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا

أكدت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 6000 مهاجر أوكراني وصلوا "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال رفضت دخول 214 منهم.

وقالت القناة: إن سلطات الاحتلال نقلت اللاجئين غير اليهود الذين تم توقيفهم في مطار بن غوريون إلى أحد الفنادق في تل أبيب، إلى حين اتخاذ القرار بشأن استيعابهم أم لا.

وفي وقت سابق خلال نقاش في اللجنة الوزارية لشؤون الاستيعاب، انتقد بعض الوزراء الوضع وقالوا إنه من غير الإنساني أن يتم إبقاء طالبي اللجوء في المطار دون توفير الظروف الملائمة لهم.