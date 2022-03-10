وفاة مواطن بظروف غامضة في جنين

عثر المواطنون، مساء اليوم الخميس، على جثة مواطن اربعيني متوفي بظروف غامضة في بلدة قباطية بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتحركت قوة من الشرطة إلى مكان الحادثة في منطقة سهل بلدة قباطية، بعد أن تلقت بلاغًا عن وجود جثة، فيما تم نقلها لاحقًا إلى المستشفى.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن النيابة العامة في رام الله باشرت اجراءاتها بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

وفي الأثناء، أمر وكيل النيابة في رام الله، بإحالة الجثة لمعهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة الغامضة..