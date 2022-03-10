فيديو.. اندونيسي يشتري بألف شيقل فراولة من بائع حاصل على درجة الدكتوراه بغزة

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه مقيم إندونيسي في قطاع غزة، يشتري طبق من الفراولة بأكثر من ألف شيقل من بائع حاصل على درجة الدكتوراه في أحد الأسواق الغزية، وسط ابتهاج المارة.

ويوضح الفيديو، أن المقيم الإندونيسي قام بشراء فاكهة التوت الأرضي من بائع الفراولة الحاصل على درجة الدكتوراه بالشريعة الإسلامية، بعد أن تعسرت به الاحوال وبات يعمل في سوق الشاطئ غرب مدينة غزة.

وحضن المشتري، البائع الدكتور وعيناه تذرفان دمعًا على حالته الصعبة التي أوصلته إلى هذا المكان، وتأتي في وقت يُعاني فيه سكان القطاع من صعوبة الأحوال المعيشية والاقتصادية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وبلغت نسبة البطالة بين خريجي الجامعات في قطاع غزة، بأكثر من 50 بالمئة في ظل قلة فرص العمل، ما دفع المئات منهم إلى الهجرة خارج البلاد، على أمل العثور على عمل.