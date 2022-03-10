حماس تدين تصويت "القائمة الموحدة" في الكنيست الصهيوني لصالح قانون التجنيد

اكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن تصويت "القائمة الموحدة" في الكنيست الصهيوني لصالح قانون التجنيد في جيش الاحتلال وقبلها على قوانين تعزز جنود هذا الجيش، هو سياسة داعمة للاحتلال وجيشه ضد شعبنا وقضيته الوطنية.

و اعتبر قاسم أن هذه السياسة المدانة والمستنكرة "للقائمة الموحدة" لا تعبر عن الموقف الوطني الأصيل لشعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل ، الذي يعبر في كل المحطات عن التحامه في ساحات الفعل النضالي مع كل مكونات شعبنا ضد الاحتلال وسياسته العدوانية.

و صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون التجنيد"، وذلك بدعم من نواب "القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية (الجنوبية)" وكتل ائتلاف حكومة الاحتلال.

وصوتت الكنيست على قانون تمديد الخدمة العسكرية الذي قدمته وزارة حرب الاحتلال ووزيرها بيني غانتس، والذي ينص على تمديد فترة الخدمة العسكرية من 30 شهرا إلى 32 شهرا، كما جاء في النص الحرفي للقانون.

وكانت لجنة مختصة قد أوصت بتخفيض الخدمة العسكرية بمدة شهرين، إلا أن وزارة الحرب أصرّت على طرح قانون لزيادة الخدمة بشهرين وزيادة عدد الجنود.

وأيد 58 عضوا القانون وعارضه 57 أي بفارق صوت واحد، وبرز تصويت نواب "القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية (الجنوبية)" منصور عباس ومازن غنايم ووليد طه وإيمان خطيب، إلى جانب القانون، ومر بأصوات الموحدة.