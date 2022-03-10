مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت، يستضيف فريق برشلونة، على ملعب (كامب نو) نظيره غلطة سراي التركي، في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، ويدخل فريق برشلونة المباراة وعينه على تحقيق الفوز خاصة وأن التشكيل المتوقع للفريق يوضح نية المدرب تشافي بتحقيق الانتصار بوضع اداما وديباي وتوريس ثلاثي الهجوم، فريق العمل داخل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصد محركات البحث قوقل ووجد عمليات بحث كثيرة على المباراة وعلى موعدها والبث المباشر الخاص بنقل المباراة وأفضل الروابط المتوفرة لنقل المباراة.

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وفي إطار مقالنا مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت، سنوضح لكم التشكيل الخاص الذي يتوقع أن يدخل به فريق برشلونة المباراة بتشكيله حسب وسائل إعلام الدولية والإسبانية وهي على النحو التالي:

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غلطه سراي :

شتيجن

ألبا - أراوخو - جارسيا - ديست

ف دي يونج

بيدري - نيكو

توريس - ديباي - أداما

تشكيلة غلطة سراي المتوقعة أمام برشلونة:

بينيا

أنهولت - ماركاو - نيلسون - بوي

كيلينك - سيكالداو - بيركان - بولجار

كريم - جوميس

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ويدخل برشلونة المباراة وضعنا امام عينه تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا صاحب الكاس الأغلى في تاريخ كرة القدم، خاصة وأن دوري الابطال يعتبر الدوري الأقوى والأكثر سيطرة من ناحية الاثارة والتشويق وللوصول لرابط مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت اضغط هنـــــــا

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