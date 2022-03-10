فوائد الذرة المسلوقة، الذرة الصفراء والمعروفة بالانجليزية باسم maize أحد أشهر أنواع الحبوب عالميًا، وتعد الذرة الصفراء بذورًا لنبات من عائلة الحشائش، ويقع موطنها الأصلي ضمن أمريكا الوسطى، وهناك عدد كبير من أصناف الذرة الصفراء المنتشرة حول العالم، علاوة على وجود أصناف بألوان أخرى كالبنفسجي، الأحمر، الأسود والبرتقالي، وتتميز الذرة الصفراء بكونها من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، وهي مصدر هام للعديد من الفيتامنيات، المعادن ومضادات الأكسدة.

فوائد الذرة المسلوقة للمعدة

وتتعدد فوائد الذرة لكافة اجزاء الجسم، وفي مقالنا هذا وضعنا لكم فوائد الذرة المسلوقة خاصة بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية عن فوائد الذرة عبر محركات البحث قوقل، في ما يأتي أهم فوائد الذرة المسلوقة:

زاهدة الثمن ...

مضادات الأكسدة ...

الألياف ...

خالية من الغلوتين ...

البروتين ...

الذرة معدلة وراثيًا ...

معدلة وراثيًا ... الذرة تزيد الوزن ...

تزيد الوزن ... الذرة المسلوقة غنية بالسكريات

فوائد الذرة المسلوقة للمعدة

١.١ يعزز صحة القلب

١.٢ يحمي البصر

١.٣ يحافظ على وزن الصحي

١.٤ قد يساعد في منع سرطان القولون

١.٥ يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

١.٦ يفيد في عملية الهضم

١.٧ يساعد في الوقاية من مرض الرتج

١.٨ غني بمضادات الأكسدة





فوائد الذرة المسلوقة للجنس

تحتوي فوائد الذرة المسلوقة على العديد من الفيتامينات التي تساعد على زيادة القدرة الجنسية والتي من أهمها فيتامين الـ”ثيامين” والـ”ريبوفلافين”. إن الذرة تحتوي على العديد من المواد والبروتينات التي تلعب دوراً مهما في تنشيط الدورة الدموية. ينصح بتناول رقائق الذرة أو الذرة المستمر من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف جنسي.

فوائد ماء الذرة المسلوقة

يحتوي هذا الماء على نسبةٍ عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على ﻿التخلص﻿ من احتباس الماء في الجسم. إشربي كوبًا في الصباح أو بعد يومٍ طويلٍ لتتخلصي من السموم. تساعد الألياف الموجودة في الماء على التخلص من الإمساك، فوائد الذرة المسلوقة.

فوائد الذرة المسلوقة للأطفال

تقوم فوائد الذرة المسلوقة بالوقاية من الاصابة بهشاشة العظام والحماية من الاصابة بالتسوس في الأسنان والتهاب المفاصل، لاحتوائها على نسب عالية من الأملاح المعدنية وأهمها الكالسيوم. تزويد الجسم بالطاقة: بسبب احتوائها على السعرات الحرارية والتي بدورها تمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة للقيام بنشاطاتهم اليومية.

فوائد الذرة المسلوقة لكمال الأجسام

فوائد الذرة المسلوقة مفيدة لكمال الأجسام لأنها تعتبر "كربوهيدرات صحية"، بالإضافة إلى كونها سهلة الهضم، ومفيدة للعديد من أنواع الأنظمة الغذائية المختلفة، ويمكن تناولها بسهولة أثناء التنقل. الذرة هي مصدر ممتاز للكربوهيدرات الصحية والسعرات الحرارية - وهما مكونان رئيسيان يدعمان نمو العضلات.

فوائد الذرة المسلوقة للقولون

من فوائد الذرة المسلوقة أنها إحدى الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ أنها: تلين البراز. تساعد على الوقاية من الإمساك والبواسير. تعمل على تخفيف أعراض القولون العصبي.

فوائد الذرة المسلوقة للشعر

فوائد الذرة المسلوقة، تُحافظ على لمعان الشعر ونعومته؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، والتي تتمثل في: الأوميغا 3، والأوميغا 6.