أصحاب مولدات الكهرباء بغزة يرفعون سعر التعرفة وينقضون اتفاقهم مع الحكومة..!

عادت قضية ارتفاع أسعار كهرباء مولدات الشوارع لتطفو على السطح من جديد في غزة، رغم قرار اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية بتعديل تعرفة ك/واط ساعة الكهرباء لتصبح (3.3) شيكل في نهاية العام الماضي، وسط تساؤلات من قبل المواطنين: "ما الجديد في هذه القضية ولماذا هذا الارتفاع لا سيما مع ثبات أسعار الوقود في قطاع غزة".

مواطنون عبروا عن امتعاضهم في أحاديث منفصلة لـ " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جراء ارتفاع أسعار كهرباء المولدات.

حجج واهية

يقول أبو عمر فرينة من مدينة خان يونس، إن صاحب المولد الذي يتعامل أبلغه باحتساب تسعيرة كيلو واط الكهرباء لشهر مارس 2022 بـ(3.5) شيكل، مشيرًا إلى أن التسعيرة سترتفع في شهر ابريل لتصل إلى (4) شواكل.

ويضيف فرينة لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "تفاجأت من قرار صاحب المولد بارتفاع تعرفة الكهرباء، لافتًا أنه قام بسؤاله عن سبب الارتفاع فأجاب: " جراء ارتفاع سعر السولار..!"، معبرًا في الوقت ذاته عن استغرابه من هذا القرار في ظل عدم وجود ارتفاع حقيقي على سعر الوقود.

ودعا الحكومة والجهات المختصة لمتابعة ملف أسعار كهرباء المولدات، مبينًا أنه من الأولى إسناد المواطن في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 15 عامًا، بدلًا من زيادة الأعباء على كاهله.

وفي 28 ديسمبر 2021، أصدرت أمس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية في قطاع غزة قرارًا بتعديل تعرفة كيلوواط/ساعة لكهرباء المولدات لتصبح (٣.٣) شواكل بحدها الأعلى، في حين عبر أصحاب مولدات تجارية عن ارتياحهم بالتسعيرة الجديدة عادين أنها منصفة لجميع الأطراف.

استغلال المواطن

كسابقه، عبّر المواطن أبو أحمد دحلان من مدينة خان يونس، عن دهشته بعد إبلاغه من قبل صاحب المولد بارتفاع تسعيرة الكهرباء، وسترتفع في بداية الشهر المقبل لتصل إلى (4) شواكل.

واعتبر دحلان في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن رفع سعر تعرفة الكهرباء استغلال بحجة الأزمات والحروب، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي نعاني فيه من ارتفاع عدد ساعات قطع الكهرباء.

وطالب المواطن أبو أحمد، دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والجهات المختصة للوقوف على هذه القضية، ووضع حد لاستغلال المواطن المطحون في قطاع غزة.

حقيقة الارتفاع

أحد العاملين في شركة مولدات جنوب قطاع، أكد لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة الارتفاع على سعر التعرفة للكيلو واط من الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل (4) شواكل.

وعند سؤاله عن سبب هذا الارتفاع، قال إنه سيحولنا لإدارة الشركة لمعرفة تفاصيل ذلك. عقب ذلك لم يستجب للمكالمات الهاتفية من قبل مراسلنا.

ولم يتسن لنا الحصول على تعقيب من قبل الجهات الحكومة بعد عدة محاولات للتواصل معهم هاتفيًا...

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية طالبت في اكتوبر العام الماضي أصحاب المولدات التجارية، بالتقيد بتسعيرة بيع كيلوواط/ ساعة للمستهلك بما لا يزيد على (2.5) شيقل، غير أن هذا القرار أثار استهجان أصحاب المولدات التجارية، معتبرين إياها غير منصفة، ما دفعهم إلى تعليق نشاطهم، وفي إثر ذلك تشكلت لجنة محايدة للنظر في الموضوع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في إمداد الكهرباء منذ نحو 15 عامًا، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى جلب مولدات تجارية كبيرة الحجم لتزويد المنشآت المنزلية والصناعية باحتياجها من الكهرباء في أنحاء مختلفة من القطاع