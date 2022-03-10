فضل شهر رمضان، تزداد عمليات البحث خلال الفترة الحالية من قبل الكثير من المسلمين حول العالم على فضل شهر رمضان، وعن فوائد الصيام والأيام المتبقية على قدوم الشهر الكريم، خاصة وأن الكثير من المسلمين يجهز نفسه ويستعد لعبادات الشهر الكريم خاصة شهر العبادات والصلوات.

فوائد شهر رمضان

وفضل شهر رمضان كثير على الانسان فأوله رحمة،وأوسطه مغفرة،وآخره عتق من النّار ويتضاعف فيه الأجر والثواب فأجر العبادة وعمل الخير فيه ليس كالأجر فيما سواه من الشهور فهو الشهر الذى أنزل الله عز وجل فيه القُرآن الكريم على قلب سيدنا محمد لقوله تعالى «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ.

فضل شهر رمضان أحاديث

وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان وفضل شهر رمضان سنرفق لكم بعض الاحاديث التي تحدثت عن فضل شهر رمضان، فعن أبي أيوب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر” رواه مسلم. وروى أحمد النسائي عن ثوبان مرفوعاً: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة.

محاضرات عن فضل شهر رمضان

ويبحث الكثيرين أيضا عن مواد ومقاطع فيديو تتحدث عن فضل شهر رمضان، الامر الذي دفعنا لوضعه لكم في هذه المقالة:

لماذا فضل الله شهر رمضان على باقي الشهور

وفضل شهر رمضان له صفة خاصة تختلف عن فضل الشهور الباقية فقد اختصاصه بفرضية الصيام. 2- فيه نزول القرآن الكريم. 3- فيه تفتح أبواب الجنة وأبواب الخير. 4- تتزين لياليه بليلة القدر.

قصص عن فضل شهر رمضان

قصة رمضان والتوبة من المعاصي

تدور احداث هذه القصة حول شاب يدعى كريم ، فقد كان كريم شابا مستهترا عاصيا يرتكب دائما الذنوب و المعاصي و لا يهتم بطاعة الله عز وجل ، و كان كريم مشهورا باخلاقه السيئة وكان لا يهتم باي مناسبة دينية ، وعلى الرغم من المحاولات العديدة من اسرته لجعله شاب صالح الا ان جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ، وكان كريم طالبا في المرحلة الاخيرة من الثانوية ، وفي يوم من الايام كانت هناك ندوى عن فضل صيام شهر رمضان في المدرسة وكان لزاما على جميع الطلاب حضور هذه الندوة.

و بالفعل حضر كريم الندوة واستمع لها ولكن كريم هذه المرة شعر بشيء مختلف فقد كان منتبها لكل كلمة يقولها الشيخ الذي يلقي الندوة و سمع الكثير عن فضل صيام شهر رمضان و ان الله يغفر للمسلم ويكافئه على صوم هذا الشهر الفضيل ، و بالفعل قرر كريم ان يتوب عن جميع المعاصي والذنوب التي كان يرتكبها وبدأ الصوم ، و شعر كريم حينها براحة كبيرة في التقرب من الله عز وجل وكان سبب ذلك هو شهر رمضان الكريم و بعدها اصبح كريم شابا صالحا محبوبا من الجميع حوله.

فضائل شهر رمضان pdf

ووضعنا لكم في هذه المقالة فضل شهر رمضان تحميل كتاب فضائل رمضان pdf

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