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بالفيديو
..أسبوع المقاومة في الضفة والقدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:33 م
10 مارس 2022
#الاحتلال
#الضفة المحتلة
#المقاومة
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