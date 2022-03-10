بالفيديو ..أسبوع المقاومة في الضفة والقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:33 م
10 مارس 2022
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#الاحتلال #الضفة المحتلة #المقاومة

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