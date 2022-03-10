أغاني شهر رمضان 2022، من المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك، فلكيا، في الثاني من شهر إبريل المقبل للعام 2022- 1443 هـ، إلا أن يثبت حلول الشهر مع رؤية هلال رمضان، وفي العادة تقدم المملكة العربية السعودية على الإعلان عن أول يوم في رمضان وفق مرصدها، والذي يخرج من قمة مرتفعة لرؤية الهلال، فإذا تم رؤيته، فإن الجهات المختصة تعلن اليوم التالي أول يوم في رمضان، وفي حال تعذر رؤية الهلال، فإنهم يعيدون الكرة في اليوم التالي، وفي حال شاهدوه فإنهم يعلنون عن بدء الصوم في اليوم التالي.

أغاني رمضان

ويبحث المسلمون في جميع أنحاء العالم عن أغاني شهر رمضان 2022، لاستقبال الشهر الفضيل، فهي أغاني إسلامية يعبر فيها المسلم عن فرحته بحلول شهر رمضان المبارك، ففي هذه الأيام المباركة يلجأ المسلمون لسماع وترديد الأغاني والأناشيد الإسلامية ويبتعدون عن كل ما هو ماجن، وكذلك تتضاعف الأدعية وقراءة القرآن الكريم، بهدف التقرب من الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب العظيم، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية،

أغاني شهر رمضان 2022

ويستقبل المسلمون شهر رمضان بالزينة والأناشيد الروحانية، تعبيرا عن فرحتهم بحلول الزائر الجميل، الذي ينتظره المسلمون على أحر من الجمر، ففيه يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ويتفقدون بعضهم البعض، وتزداد صلة الرحم بينهم، وتكثر قراءة القرآن الكريم والأدعية الرمضانية، إلا أن الأطفال والفتيان يستقبلون الشهر الفضيل بالمفرقعات وإضاءة الزينة، ويمرحون مع بعضهم البعض.

فوائد شهر رمضان

ويدفع الصيام على تعزيز صحة القلب والشرايين؛ لأن الصيام لساعات طويلة يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة.

ومن فوائد الصيام في شهر رمضان لساعات طويلة، يعمل تحسين الحالة المزاجية، ويحسن عمل القلب ويحميه، ويزيل السموم من الجسم، ويقلل معدل الكوليسترول في الدم، وهو مفيد للجهاز الهضمي، ويعمل على إنقاص الوزن، والتخلص من العادات الصحية السيئة.

وتتنوع وجبات الطعام في شهر رمضان، إلا أن على الصائم انتقاء الأطعمة التي تحتوي على فوائد عدة، لهدف تحسين صحة الجسم.

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