حكم الاعتكاف في رمضان، أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر يلجأ المسلمون إلى الاعتكاف في المساجد في الثلث الأخير من الشهر الفضيل، أي في الأيام العشرة الأخيرة، لهذا يبحثون عن حكم الاعتكاف في رمضان، ويتساءلون عن فوائده وفضله وثوابه وأجره، فهم يعتكفون في المساجد في الأيام الأخيرة لعلهم يحيون ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة القدر، كما أنها سلام حتى مطلع الفجر.

حكم الاعتكاف في رمضان 2022

ويبحث المسلمون في جميع بقاع الأرض عن حكم الاعتكاف في رمضان، فيعتكف المسلمون في شهر رمضان المبارك في المساجد من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب العظيمين، كما يحرصون على التفرغ لعبادة الله وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار، لأن في كل ذلك تذكية وطهارة للنفس البشرية، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حكم الاعتكاف في شهر رمضان المبارك، لتعم الفائدة على الجميع.

حكم الاعتكاف في المسجد

لحكمة من تشريع الاعتكاف أمور كثيرة يلخصها أنه، شـُرع للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتفرغ لعبادته وذكره وتسبيحه واستغفاره وقراءة القرآن، وبالانقطاع عن الناس والتخفف من الشواغل لأجل ذلك التقرب تزكية للنفس وتنقية للقلب.

حكم الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان

أما حُكم الاعتكاف فهو "سنة" بإجماع أهل العلم، ويرى بعض المذاهب الفقهية أنه "سنة مؤكدة" في العشر الأواخر من رمضان. لكن يجب الاعتكاف إذا كان منذورا.

والدليل على سنيته قول الله تعالى: "وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" (سورة البقرة، الآية: 187)، وقوله: "أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ"(سورة البقرة، 125).

ويحل علينا شهر رمضان المبارك لسنة 2022- 144هـ فلكيا، في اليوم الثاني من شهر إبريل المقبل عام 2022، أي لم تبقى له إلا نحو 22 يوما فقط، لكن تثبت أول أيام رمضان المبارك برؤية هلال رمضان، وهو ما تعلنه في معظم المناسبات المملكة العربية السعودية، ويخرج بعدها مفتي فلسطين والديار المقدسة للإعلان عن أول يوم من شهر رمضان.