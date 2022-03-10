إطلاق النار نحو المزارعين والصيادين وسط وجنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 10/3/2022، النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق دير البلح، ونحو مراكب الصيادين برفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلق نيران أسلحتها الرشاشة من القلب العسكرية المتواجدة على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح تجاه المزارعين ورعاة الأغنام، فيما تستهدف بحرية الاحتلال مراكب الصيادين برفح.

وتقوم قوات الاحتلال بشكل مستمر بإطلاق النار تجاه المزارعين وراعاة الأغنام من سكان المناطق الحدودية؛ في محاولة لإبعادهم عن المنطقة ترك أراضيهم التي يطلق عليها الاحتلال بـ" المناطق الأمنية".