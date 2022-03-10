بالأسماء : حملة اعتقالات كبيرة وواسعة في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الخميس 10 مارس 2022، حملة اعتقالات كبيرة في صفوف المواطنين من مناطق مختلفة بالضفة المحتلة .
الاعتقالات طالت حوالي 42 مواطناً بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المواطنين الذين تم اعتقالهم ما يلي :
1. المحرر بسام حماد والد الشهـ يد أنس حماد- سلواد شرق رام الله (تم الإفراج عنه)
٢. لؤي فارس- سلواد (تم الإفراج عنه)
٣. الشيخ فريد حماد- سلواد
٤. قاسم رياض- سلواد
٥. عبد الرحمن حبش- سلواد
٦. محمد حبش- سلواد
٧. سالم قطش- يبرود شرق رام الله
٨. رائد طايع حامد- بيتين شرق رام الله
٩. النائب خليل ربعي- يطا جنوب الخليل (تم الإفراج عنه)
١٠. ناصر ربعي- يطا (تم الإفراج عنه)
١١. فضل الجبارين- يطا (تم الإفراج عنه)
١٢. جبرائيل العمور- يطا (تم الإفراج عنه)
١٣. فادي بدر العمور- يطا (تم الإفراج عنه)
١٤. محمد بدر العمور- يطا (تم الإفراج عنه)
١٥. سامر الدبابسة- يطا (تم الإفراج عنه)
١٦. يحيى أبو صبحة- يطا (تم الإفراج عنه)
١٧. زكريا أبو فنار- يطا (تم الإفراج عنه)
١٨. محمد عبدالله شقور -كفل حارس قرب سلفيت
١٩. حمزة محمد الرواشدة- السموع جنوب الخليل
٢٠. المحرر عبد الرحمن الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
٢١. المحرر وسام مطير الأسمر- بيت ريما
٢٢. محمد جمعة- عزون شرق قلقيلية
٢٣. سليم رضوان- عزون
٢٤. معاذ رضوان- عزون
٢٥. صلاح يعقوب سويدان- عزون
٣٦. عادل فالح دحبور- عزون
٢٧. محمد بلال رضوان- عزون
٢٨. محمود حسن سلامة- عزون
٢٩. مصطفى بلال عنايا- عزون
٣٠. المحرر محمد نضال أبو عكر- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٣١. عدي هماش- مخيم الدهيشة
٣٢. عمر عزية- مخيم عايدة شمال بيت لحم
٣٣. فاروق بدير- مخيم عايدة
٣٤. ليث أبو عكر- مخيم عايدة
٣٥. معين علاونة- جبع جنوب جنين
٣٦. راني أبو عكر- مخيم الدهيشة
٣٧. فادي أبو عكر- مخيم الدهيشة
٣٨ . محمد عزام عنون - القدس
٣٩. غازي محمد ابراهيم غنام- جبع
٤٠. رامي محمد ابراهيم غنام- جبع
٤١. رشاد محمد ابراهيم غنام- جبع
٤٢. عماد محمد ابراهيم غنام- جبع