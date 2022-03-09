عدد ساعات الصيام في فلسطين، بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، فلم يتبقى إلا ما يقارب من ثلاثة أسابيع على بدء الصيام في فلسطين والعالم أجمع، لذلك يشرع المسلمون الصائمون للبحث عن عدد ساعات الصوم في الأراضي الفلسطينية عامة وقطاع غزة بشكل خاص، فيختلف عدد ساعات الصيام في الدول وفق موقعها الجغرافي من الكرة الأرضية، فقد يزيد عدد ساعات الصيام في دولة ما عن أخرى أكثر من ساعتين كاملتين، إلا أن معظم الدول العربية تصوم عدد الساعات نفسها إلا ما يزيد أو ينقص قليلا أو دقائق معدودة.

عدد ساعات الصيام في فلسطين

ويحرص أصحاب المهن الشاقة في فلسطين للبحث عن عدد ساعات الصيام في فلسطين، فالفئات التي تعمل بالأعمال الشاقة مثل البناء والطوبار والقصارة والنجارة وغيرها، هم من يبحثون عن عدد ساعات الصيام، كون أعملهم شاقة وتشعرهم بالجوع والعطش، وخاصة أنهم يعملون لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، مما يجعلهم يتصببون عرقا ويحتاجون إلى المياه لتعويضه على أقل تقدير، وينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد ساعات الصوم في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص.

عدد ساعات الصيام في غزة

ويبدأ شهر رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

ويشرّع المسلم بصيام يوم رمضان بدء من آذان الفجر صباحا، إلى سماع أذان المغرب مساء، ويُحرم عليهم تناول الطعام والشراب في تلك الساعات، كما أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوصى بتأخير السحور، والتعجيل في الفطور، كون المسلم يكون منهك من صيام ساعات طويلة في نهاء رمضان.

عدد ساعات الصيام في فلسطين رمضان 2022

وتكتظ محركات البحث في هذه الأيام للبحث عن عدد الساعات التي يمكن أن يصومها المسلم في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، حيث يصوم سكان قطاع غزة حوالي 14 ساعة متواصلة، وفي القدس يزيد أو ينقص دقيقة أو دقيتين على أبعد تقدير.