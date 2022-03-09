خلفيات شهر رمضان 2022، من طقوس استقبال الشهر الفضيل، يلجأ المسلمون قبل حلول رمضان إلى البحث عن خلفيات وصور جميلة لشهر رمضان المبارك، فقبل حلول الشهر الكريم بأيام يبدأ الناس بتجميع صور وخلفيات تتعلق بالشهر الفضيل، ويفضلون أن تكون جديدة، فمنهم من يتبادلون تلك الرسائل ومنهم من يضعونها خلفية على أجهزتهم الخلوية وأجهزة الحاسوب، ومنهم من يضعها خلفية عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وأنواعها، لهذا فهي ضرورية لهم ويحرصون على إيجادها قبل أول يوم من رمضان.

أشكال وصور رمضان

ويحرص المسلمون في كل مكان للبحث عن خلفيات شهر رمضان 2022، فهي من الطقوس الأساسية في الشهر الفضيل، فهم يرسلونها لبعضهم البعض عبر التواصل الاجتماعي، فهي تعزز المحبة والألفة بين المسلمين في العالم وبين الأقارب والأهل، والاحباب، لهذا يحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم مجموعة من أجمل الصور الجميلة والمميزة لتتبادلوها فيما بينكم قبل حلول الشهر الفضيل عليكم.

أجمل خلفيات رمضان 2022

وتعد خلفيات رمضان 2022، من أجمل الخلفيات التي يمكن أن يتبادلها الناس مع بعضهم، كونها تحتوي على أدعية وآيات قرآنية وأشكال وعبارات جميلة تتعلق بالتهنئة الرمضانية، وهي ما تبعث الفرح والسرور بين المسلمين جميعا، فهي أشكال وأنواع وألوان، وقد تصل أشكالها للمئات.

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك فلكيا في الثاني من إبريل المقبل 2022، إلا أن التأكيد يبقى بعد رؤية هلال رمضان فحينها يُعلن عن الموعد الرسمي لحلول الشهر الفضيل، وأحيانا نصوم 30 يوما وشهور أخرى نصوم 29 يوما، وكله يبقى تحت إطار رؤية هلال شوال ورمضان، إلا أن ووفق التوقعات الفلكية فإن أول أيام العيد يبدأ يوم الثالث من شهر مايو المقبل 2022.

رسائل رمضان

ويتسابق الناس في شهر رمضان على تبادل الرسائل والخلفيات والتهاني بمناسبة حلول الشهر العظيم، فالرسائل أشكال وأنواع ، فللكلام الجميل تأثير طيب في نفوس الناس، فيجعلهم سعداء وينشر المحبة والألفة بينهم، لهذا يلجؤون إلى تبادل العبارات الجميلة ويهنؤون بعضهم البعض برسائل خاصة تحمل عبارات جميلة.







