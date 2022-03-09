دعاء اول يوم رمضان 2022، نحو ثلاثة أسابيع متبقي على حلول شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمون في جميع بقاع الأرض، لأنه يحمل في جعبته الخيرات والأجر والثواب العظيم، وفي الأدعية تجد المسلم يفرج الكربات والهموم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويُزيل الهموم ويحل المشاكل، ويجلب السعادة لدى المسلمون، فكيف لو كان المسلم يدعي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الذي يُعد من خيرة شهور السنة، والأجور والثواب يتضاعف فيه.

دعاء اول يوم رمضان 2022

ويبحث المسلمون في جميع بقاع المعمورة عن دعاء اول يوم رمضان 2022، فللأدعية تأثير كبير على حياة الناس، فالله سبحانه وتعالى يحب المسلم اللحّاح في الدعاء، فالله لا يمل من دعاء المسلمين حتى يمل المسلم من الدعاء والاستغفار، لهذا يعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر دعاء اول يوم رمضان، لنيل الأجر والثواب العظيمين بين المسلمين.

ويصوم المسلم في شهر رمضان منذ بزوغ الفجر أو سماع أذان الفجر حتى سماع أذان المغرب مساء، وخلال هذه الساعات الطويلة التي تقدر بنحو 14 ساعة متواصلة يحرم عليه تناول أي طعام أو شراب مهما، ليحسن صومه، كما يؤدي المسلمون في هذا الشهر الفضيل صلاة التراويح بعد أداء العشاء مباشرة، وفي هذا الشهر الفضيل ليلة القدر والتي تعد خير من ألف شهر وتحل في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، إذ أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم لشدة الفضل عليها، فمن يحي هذه الليلة يغفر له ذنوب سنة للأمام وسنة للخلف، لهذا يحرص المسلمون على إحيائها في المساجد.

دعاء اول يوم رمضان

(اللهمَ اجْعلْ صِيامي في هذا الشهر صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين).

دعاء اول يوم رمضان 1443 هـ

(اللهم ارزقني في هذا الشهر الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين ويا أرحم الرّاحمينَ).