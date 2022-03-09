تشافي: أتمنى فوز باريس

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة جالطة سراي التركي، غدًا الخميس، بذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، والتي ستقام على ملعب البلوجرانا "كامب نو".



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "نحن متحمسون للغاية حتى لو لم نكن في دوري الأبطال، فهي بطولة أوروبية ونريد اللعب بشكل جيد، ونواصل الهجوم ونصنع الفرص، وإذا لم نفعل ذلك فسوف يكلفنا الأمر الكثير في تركيا".



وحول ماذا كان سيفعل لو قاد البارسا في وقت مبكر، أجاب: "لا أعرف، لا يمكنني إلا أن أقول إنني ممتن للرئيس لابورتا، فهو شخص على قدر المسؤولية، وأنا سعيد بالعمل هنا".



وعن مفاوضات تجديد عقدي جافي وأراوخو، أوضح: "كل منهما مهم للغاية، من أجل الحاضر والمستقبل، وأعلم أن النادي يعمل بشكل جيد للغاية، والتجديد لهما هو الأولوية، واللاعبان يشعران بالراحة، وأعتقد أن الأمر مسألة وقت".



وحول مواجهة جالطة سراي، كشف: "دومينيك مدرب الفريق صديقي، وقبل بضعة أشهر عملنا معا في السد، وطريقة لعبه مشابهة جدًا لنا، وترتيب جالطة سراي الحالي بالدوري (12) غير مفهوم".



وأضاف: "الفوز بالدوري الأوروبي هدفنا الأكبر؟ إنه أحد أهدافنا، والآخر هو التأهل لدوري الأبطال، ويمكننا فعل ذلك من خلال الفوز بالدوري الأوروبي، لكن الليجا أيضًا مهمة".



وتابع: "لا أرى برشلونة من المرشحين لحصد لقب الدوري الأوروبي، ولا نعرف هذه البطولة ولم نفز بها أبدًا، والمرشحون هم الذين فازوا بها من قبل، فإشبيلية مرشح أكثر بكل تأكيد".



ونوه: "غدًا ستكون هناك تغييرات لأن لدينا لاعبين يشعرون بالإرهاق، ونمتلك عددا كبيرا من لاعبي الوسط والهجوم وعلينا الاستفادة منهم".



فوز ميسي



وعن ميسي، أوضح: "لقد تألق في جميع الملاعب وليس البرنابيو فقط، وسوف أشاهد المباراة اليوم ضد ريال مدريد، والفوز سيكون للفريق الأفضل في الملعب، ولكن فوز ميسي ونيمار هو الأفضل بالنسبة لي لأنهم أصدقائي".



وحول حقيقة حديثه مع هالاند، علق: "تؤكدون أنني قابلته، ولم أكن أعرف أنكم رأيتموني، ومن الجيد لأي لاعب التوقيع لبرشلونة فهو أفضل ناد في العالم، ولا يوجد لاعب قال لا لبرشلونة منذ أن أصبحت هنا".



وواصل: "كيف أقنع اللاعبين ببرشلونة؟ أشرح لهم كيف نلعب، وأنهم سيلمسون الكرة 40 مرة في المباراة بدلا من 20، وأحاول أن أخبرهم أن المدينة رائعة وهي فرصة ذهبية لأي لاعب".



وأتم: "لا يمكنني الانخراط في علاقة لابورتا وكومان، وما يمكنني قوله هو أنني أحترمه كثيرًا وهو بالنسبة لي أسطورة وأعجبت به كطفل، وترك هولندا لتدريب برشلونة وهو أمر مثير للإعجاب وراهن على اللاعبين الشباب عندما كان هنا".