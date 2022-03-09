اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال أكثر من 20 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء ٩/٣/٢٠٢٢، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تقوم بإزالة صور المحرر عبد الرحيم بشكار من أمام منزله خلال اقتحامه فجر اليوم في نابلس.

١. المحرر محمود العية- جنين

٢. محمد سوقية- جنين

٣. يوسف نواصرة- فحمة قرب جنين

٤. لبيب نواصرة- فحمة

٥. عطا شراكة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. محمود الغزاوي- مخيم الجلزون

٧. المحرر مهدي البرغوثي- دير أبو مشعل غرب رام الله

٨. المحرر أشرف المحتسب- الخليل

٩. القيادي خالد الحاج- جنين

10. المحرر مرشد الشوامرة- الرام شمال القدس

١١. محمد عرفات القواسمي- الخليل

12. الفتى حمادة طارق الصباح- تقوع شرق بيت لحم

١٣. المحرر قاسم أبو حسين- الخليل

١٤. المحرر فادي أبو داوود- الخليل

١٥. الناشط محمد ابراهيم- الداخل المحتل

١٦. شاهر أبو عيشة- الخليل

١٧. نبيل عابدين- الخليل

١٣. المحرر قاسم أبو حسين- الخليل

١٤. المحرر فادي أبو داوود- الخليل

١٥. الناشط محمد ابراهيم- الداخل المحتل

١٦. شاهر أبو عيشة- الخليل

١٧. نبيل عابدين- الخليل

١٨. حسين شاهر ذيب- دير أبو مشعل

١٩. مؤمن سعيد دهشان- دير أبو مشعل

٢٠. هاني ممدوح دهشان- دير أبو مشعل