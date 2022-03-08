مسؤول حماية المستهلك لـ"مراسلنا": مخزون الطحين يكفي لـ 3 أشهر والأسعار مستقرة

أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في رام الله بالضفة المحتلة، إبراهيم القاضي، مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، أن المخزون الاستراتيجي للسلع بشكل عام، والطحين على وجه الخصوص يكفي المستهلكين في محافظات الضفة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح، أن الوزارة وجهت حوالي 30 اخطاراً لتجار رفعوا أسعار السلع وخاصة الطحين عن السعر المُحدد من الجهات المختصة، معتبراً أن طواقم الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية تعمل ليل نهار لمراقبة الأسعار، وستتخذ أقصى العقوبات بحق يستغل الأزمة الروسية الأوكرانية ويُخالف التعليمات.

واشتكى عددٌ من المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، من ارتفاع سعر الطحين بشكل كبير، خاصة بعد اندلاع واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تخوفات من نقص الدقيق من الأسواق الفلسطينية، كون كييف وموسكو تعدان من أكبر المصدرين على مستوى العالم لهذه المنتوجات.

وقال القاضي في تصريح خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنهم تلقوا عددا من الشكاوى تفيد برفع بعض التجار لأسعار السلع وخاصة الطحين، مشدداً على أن طواقم الوزارة توجهت على الفور للمتاجر المقصودة، وأخطرت أصحابها بالالتزام بالأسعار المفروضة عليهم، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إحالة ملفاتهم لنيابة الجرائم الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف: "كل من يُخاف التعليمات بعد الإخطار، سيُحرر بحقه مخالفة، وإحالته إلى القضاء حسب القرار رقم 27 لعام 2015 لحماية المستهلك".

وأكد القاضي، أن المنافسة في الأسواق كفيلة بإعادة الأسعار كما كانت تُباع للمستهلك في شهر فبراير، شباط 2022.

وتابع: "دخلت كميات كبيرة من السلع والطحين إلى أسواق الضفة المحتلة، وبالتالي أدى إلى زيادة في المخزون الاستراتيجي، إلا أن الجهات المختصة ستعمل على زيادة كمية المخزون لمدة أكبر".

ومضى بحديثه قائلا: "وزارة الاقتصاد تسعى لتسهيل توريد السلع والدقيق، فهي تتواصل مع الجهات الدولية لتسهيل اخراج حاويات التجار الفلسطينيين من الموانئ التركية والكازخستانية لوصولها إلى الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن سعر كيس الطحين وزن 25 كيلو جرام يباع للمستهلك حاليا بـ 55 شيكلا، والسعر الأقصى لكيلو الخبز 4 شواكل، إلا أن السعر يتفاوت قليلاً حسب صنف ونوع الطحين سواء كان انتاج محلي أو مستورد، موضحاً أن كل الأسعار ستعود كما كانت قبل الأزمة الأوكرانية الروسية.