الإفراج عن الأسير منتصر شخطور

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد منتصر حسين محمد شخطور (29 عامًا) من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكومية البالغة 11 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/04/2021م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال الصهيوني تهمة محاولة تهريب جوال إلى الأسرى داخل سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر منتصر شخطور ولد بتاريخ 02/03/1993م، وهو متزوج؛ ولديه طفلين، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال على خلفية إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عن الأسير من سجن النقب الصحراوي.

من جــهــتــهـا تـتـقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القــلبـيـة الـحـارة من الأســيـر المـحـرر منتصر شخطور وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.