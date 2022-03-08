مقتل جنديين مصريين في مالي

أفاد المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو، اليوم الثلاثاء، بمقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في مالي.

وأوضح المتحدث سالغادو، في تصريح صحفي لـ"وكالة فرانس برس"، أن الجنديين المصريين قتلا بالقرب من منطقة موبتي فيما أصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة.

من جهته، أعلن الجيش الفرنسي، أمس، مقتل مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أواخر فبراير، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تمبكتو، في مالي.

وأعلنت السويد الخميس أن قواتها المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وقوامها 220 جنديًا ستغادر مالي قبل عام من الموعد المقرر، أي في عام 2023 بدلاً من 2024.