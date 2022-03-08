إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية دهس في السيلة الحارثية بجنين

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية دهس في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بالضفة المحتلة.

واعترفت القناة 14 العبرية، بإصابة جنديين في عملية دهس في بلدة سيلة الحارثية بجنين بجراح طفيفة، زاعمةً اعتقال منفذ عملية الدهس.

وكانت اقتحمت، مساء أمس، قوات الاحتلال بلدة السلية الحارثية مدعومة بفرق هندسية لهدم منزلي الأسيرين محمود وغيث جرادات، فيما تصدى المقاومون لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة واعاقوا تقدمها.

يشار الى أن قوات الاحتلال، اعتقلت غيث وشقيقه عمر (21 عامًا) وخالهم الشيخ محمد يوسف جرادات خلال عملية اقتحام في بلدة السيلة الحارثية فجر 19/ 12/ 2021، بتهمة تنفيذ عملية “حومش” التي قتل فيها مستوطن وتبنتها سرايا القدس.