القيادي الأخرس: المشهد في القدس والسيلة والحارثية رد حقيقي على اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر ماهر الأخرس أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القتل والإجرام، و يريد إلا أن يكون مجرماً وهو إلى زوال.

و أضاف المحرر الأخرس في مقابلة صحفية مساء اليوم الاثنين تعقيباً على الأحداث في القدس والسيلة الحارثية: "إن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة أن من يقاوم سنهدم بيته، ولكن شعبنا لن يستسلم لهذا الاحتلال".

و أوضح أن المشهد في القدس والسيلة والحارثية هو الرد الحقيقي على الاعتداءات بحق أبناء شعبنا.

و أشار الأخرس الى أن الرجال المعبأين بالإيمان، الذين صدقوا ما عاهدوا الله، بصمودهم، والذين وضعوا أرواحهم على أكفهم فداءً لله والقدس، هم عنوان نصرنا القادم.

و أكد أن هذه العنجهية من الاحتلال، سوف تشعل ثورة في كل المناطق المحتلة، وستكون هناك ردات فعل قوية رداً على الإجرام المستمر بحق أبناء شعبنا.

و تابع يقول: "نحن نشهد العمليات البطولية، والتصدي المذهل من رجال المقاومة، هم عامل إجماع للمقاومة، وهو ما يذهب بالجماهير نحو الوحدة وتصويب بوصلة الصراع الحقيقي".

و لفت القيادي الاخرس الى ان هذه التضحية التي زرعها الشهيد فتحي الشقاقي، وأثمرت طوال سنوات من الدم والشهادة، وأصبحت جنين عنوان للتضحية والوحدة، ومعقلاً لكل الثوار، وهو مشهد يتكرر في نابلس وسوف يتدحرج ضد الاحتلال.

و بين المحرر الأخرس بأن الاحتلال ينظر بخطورة إلى مظاهر المقاومة، وهو مربك بكل أجهزته الأمنية أمام تصاعد المقاومة وبسالة رجالها الذين يعيشون بكرامة.