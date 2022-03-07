الجهاد الاسلامي: تصاعد العمل المقاوم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل عبد الرحمن جمال قاسم (22 عاماً)، من قرية جفنا برام الله، والتي أدت لإصابة اثنين من الجنود الصهاينة في سوق القطانين بالقدس المحتلة.

و قالت الحركة على لسان الناطق باسمها، طارق عز الدين إن هذه العملية البطولية تأتي في السياق الطبيعي، للرد على جرائم الاحتلال البشعة بحق الأبرياء والأطفال العزل، وانتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق أهلنا في باحات الأقصى وحي الشيخ جراح، والمدن والقرى الفلسطينية كافة.

و وجهت الحركة التحية للثوار والمجاهدين الذين ينتفضون دفاعاً عن شعبنا، ويواصلون درب المقاومة وحفظ وصية الشهداء، كما نشيد بصمود أهلنا وعوائلنا الصابرة والمرابطة والمتمسكة بأرضها وديارها رغم سياسة التهجير والاستيطان بحقهم.

و أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ثمن المواجهة والمقاومة هو أقل من ثمن التراجع والاستسلام، ونؤكد أن خيار شعبنا الوحيد لاستعادة حقه واسترداد حقه هو في المقاومة وتواصل جذوة الاشتباك على نقاط التماس حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا فلسطين.