بالصور وفد الجهاد يزور ذوي شهيدي مخيم جنين

زار وفد من قادة ومحرري وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، منزل ذوي الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم، اللذين استشهدا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقال أسامة الحروب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة:"أنتم تنجبون هؤلاء الأبطال، وتقدمونهم قرابين لله، وفلسطين، والحرية، والعيش الكريم فوق هذه الأرض الكريمة التي امتزجت بدماء الأبرار والأطهار من المقاومين الشرفاء."

وأضاف القيادي الحروب:"إننا في حركة الجهاد الاسلامي إذ نحتسب عند الله الشهداء الأبطال، قائلاً: بكم نعتز، وبكم نفتخر، ولكم العهد ولكم الولاء، أيتها العائلة الكريمة التي ربت وأنجبت، وأحسنت التربية، وقدمته غالياً نفيساً. "

وأردف بالقول: نحن نقدر هذا الغالي، ونقدر هذا النفيس، ونعتز بكم ونفتخر بكم ودماؤنا دماؤكم، وحربنا حربكم، وعدونا عدوكم، وألمنا ألمكم، وأملنا أملكم، وهذه الدماء التي دفعتموها غالية علينا، وهي دين في رقابنا، مؤكداً أننا سنواصل هذا الطريق سنواصل هذا النهج بإذن الله حتى تحقيق النصر.

وأشاد الحروب بالشهداء، قائلاً: نحن أمام نموذج يمثله شادي ويمثله عبدالله يمثله هؤلاء الشباب الصغار الذين لا يجدون على الحق نصيراً إلا الفقراء والمضطهدين، معتبراً أن الشهيد عبدالله تحدى جنود الاحتلال وأسقطهم وأخزاهم في الميدان وحده، وأخرجهم من المخيم.

بدوره أرسل القيادي المحرر خضر عدنان من منزل ذوي الشهيد عبد الله الحصري، التحية لدماء الشهيد كريم القواسمي، وللأهل في القدس، وفي الطور، وفي كل نواحي القدس العتيقة.

وأضاف في كلمة له:"إن دماء الشهيد كريم القواسمي تقول بأن المعركة مع هذا الاحتلال مستمرة، وأن دماء الشهيد الحصري والشهيد شادي نجم وشهداء بيت لحم والخليل، كانت جذوة في تصعيد المقاومة."

واعتبر عدنان، أن الاحتلال المجرم أراد كسرنا في جنين، فكان هناك الرد في القدس المحتلة، مشيداً بالشهداء وأهلنا في القدس وحي الشيخ جراح وفي الطور وفي كل ضواحي القدس الحبيبة.

يذكر أن الشهيدين المجاهدين عبد الله الحصري أحد قادة كتيبة جنين، وشادي نجم من مجموعات حزام النار، قد استشهدا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، فجر الثلاثاء الماضي.

















