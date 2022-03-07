وفد الجهاد بالقدس يعزي عائلة القواسمي

قدَّم وفد من قادة ومحرري وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة القدس المحتلة، واجب التعازي والمواساة لعائلة الشهيد كريم جمال القواسمي (19 عاماً)، باستشهاد نجلهم إثر تنفيذه عملية طعن بطولية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وضم الوفد الشيخ القاضي المحرر مهند أبو رومي والشيخ المحرر نسيم حمدان والمحرر ثائر حلاحلة، والمحرر محمد حمدان وبرفقة عائلة الشهيد الشيخ فادي أبو شخيذم.

وألقى الشيخ أبو رومي، كلمة في بيت عزاء الشهيد، بارك فيها لعائلة الشهيد كريم القواسمي، استشهاد نجلهم الذي قدَّم الواجب على الإمكان، وتقدم شهيداً على درب التضحية والعطاء من أجل القدس وفلسطين.

وقال: إن الدم يطلب الدم، وإن الشهادة لغة العصر، وإن هذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة وهي المقاومة، معتبراً أن الشهيد كان حراً وصاحب نخوة، استل سكينه وقال كلمته ووقف أمام جبروت الاحتلال.

وأضاف أبو رومي، أن الشهيد سالت دماؤه لأجل القدس، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، التي صلى فيها محمد إماماً بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن القدس تتلون شوارعها بدماء الشهداء، وأقرب نقطة إلى السماء