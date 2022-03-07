الذهب يحلق مجدداً اليوم

ارتفعت أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأونصة (الأوقية)، مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، حيث يزن المستثمرون التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووسع المعدن الثمين مكاسبه اليوم الإثنين، بعد أن سجل أكبر زيادة أسبوعية له منذ يوليو 2020 وسط مخاوف متزايدة من أن حزمة العقوبات ضد روسيا قد تقلل النمو العالمي وتزيد من التضخم.

تزيد الاضطرابات في إمدادات الحبوب والطاقة والمعادن من ضغوط الأسعار، في الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

قال شيام ديفاني، الخبير الاستراتيجي التقني ومؤسس شركة "اس ايه في ماركتس" (SAV Markets) في سنغافورة: "يجب أن يستمر التحرك نحو الأمان في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء في دعم الذهب لبعض الوقت"، متوقعاً أن عدم القدرة على معالجة مشكلة التضخم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 2142 دولاراً للأوقية.