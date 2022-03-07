32 أسيرة فلسطينية بينهن طفلة في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطينيّ في يوم المرأة العالميّ الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، يواصل اعتقال (32) أسيرة فلسطينية يحتجزهن في سجن "الدامون" بينهن طفلة وهي نفوذ حمّاد (15 عامًا) من القدس، وأقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمحكومة بالسّجن لمدة (15) عامًا، وهي معتقلة منذ شهر حزيران عام 2015.

ومن بين الأسيرات (17) أسيرة صدر بحقّهن أحكامًا لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة (16) عامًا، بحقّ الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، وأسيرة واحدة تواجه الاعتقال الإداريّ، وهي الأسيرة شروق البدن، ومن بينهن كذلك (11) أمّا وهنّ: إسراء جعابيص، وأماني الحشيم، وفدوى حمادة، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشذى عودة، وشروق البدن، وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.