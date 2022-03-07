بنزيما يُعادل هدافي "الليغا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:26 ص
07 مارس 2022
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سجّل الفرنسي كريم بنزيما هدفاً في فوز ريال مدريد على ريال سوسييداد بنتيجة 4-1، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذا الهدف الـ 20 لبنزيما هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين.

كذلك فإن بنزيما أصبح سابع لاعب يسجل 20 هدفاً أو أكثر في 4 مواسم على التوالي في "الليغا"، وبينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

يُذكر أن المباراة القادمة لبنزيما ستكون أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان فاز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء.

 

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