الطقس: أجواء ربيعية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارد نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غداً الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم ولطيف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تتأثر البلاد يوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.