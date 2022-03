كورة لايف ŇÔŴ .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الآن اليوم 6-3-2022 تويتر || مشاهدة اليونايتد أمام السيتي على يلا شوت

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الان اليوم الاحد الموافق 6-3-2022 على يلا شوت ويلا كورة حيث سيلعب الطرفان ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج ، كما أن الجمهور وعشاق الكرة المستديرة في الوطن العربي وباقي الدول الأخرى تستعد لمشاهدة مباراة اليونايتد والسيتي ، وقبل هذه المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية ، فإن مانشستر سيتي يحتل صدارة الترتيب العام برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول الوصيف، بينما يحتل مان يونايتد المركز الرابع برصيد 47 نقطة وهو ما يدفع الفريقين إلى الخوض بشراسة هذه المباراة من أجل كسب مزيد من النقاط والحفاظ على ارصدتهم في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2022 ، وفي هذه الاطار قام فريق فلسطين اليوم بوضع رابط المشاهدة مع تردد القنوات الناقلة .

وبمجرد الانتهاء من القراءة ستتمكنون من مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون توقف أو تشويش أو أي عوائق ، وقد قرر الفريق ايضًا وضمن هذه المعلومات وضع التشكيلة المتوقعة للفريقين اللذين سيلعبان بكل قوة عاتية في هذه المباراة التي ستقام على ملعب الاتحاد ، ولمعرفة التفاصيل الكاملة ندعوكم إلى المشاهدة حتى النهاية .

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ستنطلق مساء اليوم الاحد في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت في أبو ظبي ، فيما سيعلق على المباراة عصام الشوالي . مشاهدة المباراة على يلا شوت هنا

وحول التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي سيلعب بها أمام الفريق اليونايتد هذه الليلة وتضم التالي: إيدرسون، كانسيلو - لابورت - ستونز – ووكر، جوندوجان - رودريجو - دي بروين، وفودين - سيلفا - محرز.

كما وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد التي سيلعب بها أمام فريق السيتي ، وهو التالي: دي خيا، تيليس - ماجواير - لينديلوف – دالوت، فريد - مكتوميناي – بوجبا، فرنانديز - راشفورد – سانشو.

كما وضع لكم الفريق تردد بي إن سبورت بريميوم 1 لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر وهو التالي:

على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ ، وفيما يلي التردد التالي beIN SPORTS PREMIUM 1 :

التردد : 12604 القطبية : أفقي معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/2 إشارة ارسال البث : DVB-S2 ، معدّل تردد الموجة : 8PSK ، الجودة : hd.

