السعودية : ابتداء من اليوم إتاحة حجز أداء العمرة في رمضان عبر اعتمرنا وتوكلنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عـن اتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيقـي «اعتمرنا» و«توكلنا»، ابتداء من يوم (الأحد) 3 شعبان 1443هـ الموافق 6 مارس 2022م، ويأتي هذا الأمر: حرصا من الوزارة والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن على تسهيل الفرصة للتخطيط المسبق للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل.

كما دعت جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ضرورة الإستمرار بارتداء الكمامات أثناء أداء مناسك العمـرة، إضافة إلى ضرورة إلغاء التصريح فـي حال رغبـة ضيف الرحمن بتغيير الموعـد: ثم إعادة الحجز حسـب الوقـت الجديد المرغوب به، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمين لأداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك

ونوهت الوزارة أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من (8) إلى (12) فترة. ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب: علما أن حالة الكثافة العددية في الفترات. ستتضح عند تقديم الطلب في «اعتمرنا» و «توكلنا» وذلك بحسب ترمير الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها