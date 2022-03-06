انخفاض وفيات وإصابات كورونا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 6/3/2022، انخفاضاً في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 790 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت حالة وفاة واحدة و(197) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 956 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 247345 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 6792 حالة، واجمالي المتعافين 238614 حالة، واجمالي الوفيات 1939 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 92 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 62 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 665837 شخص.