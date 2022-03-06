رئيس وزراء "إسرائيلي" يُقر: نصر الله يعرف نقاط ضعفنا جيدًا

أقَرَ رئيس الوزراء “الإسرائيلي” الأسبق إيهود باراك، بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يعرف نقاط ضعف المجتمع "الإسرائيلي" جيداً.

وقال الموقع الإلكتروني العبري واللا، نقلاً عن باراك: أن حسن نصر الله عالم نفسي كبير، ويمكنه تحليل المعلومات بدقة، كما يقرأ "الإسرائيليين" ويعرف نقاط ضعفهم جيداً.

وأكد باراك، على أن الأمين العام لحزب الله اللبناني يجيد الحديث، وببراعة كبيرة.

ويأتي ذلك تعليقا على الذكرى الثلاثين لتولي نصر الله قيادة زعامة حزب الله، خلفا لعباس موسوي، الذي اغتالته "إسرائيل" في السادس عشر من شهر فبراير/شباط 1992.

وأوضح الموقع العبري أن باراك لم يكتف بالحديث عن نصر الله، ولكنه أكد أن عملية اغتيال موسوي كانت مهمة واستراتيجية، بدعوى أنها أحبطت عمليات “إرهابية” كان يفترض وقوعها مستقبلا، وان عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني كانت إنجازا استخباراتيا مهما.