الطقس : أجواء خماسينية

يكون الجو اليوم الاحد، خماسينيا غائماً جزئياً إلى غائم وجافا ومغبرا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.