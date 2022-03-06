القيادي عدنان: ارتقاء الشهداء على عتبات الأقصى المبارك هو مزيد من الدفاع عنه

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي المحرر خضر عدنان اليوم الأحد 6 مارس 2022 ان ارتقاء الشهداء على عتبات الأقصى المبارك، هو مزيد من الدفاع عنه من تدنيس العدو الصهيوني له.

وقال الشيخ عدنان تعقيباً على استشهاد شاب قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة "الاحتلال أعدم شهيد الأقصى المبارك من نقطة الصفر ، ولم يعد يكتفي بالاعتقال" ، مبيناً ان رسالة الشهداء في القدس دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وحي الشيخ جراح وفلسطين.

وأشار الى ان دماء شهداء جنين ونابلس والعروب ودورا مؤخراً، أكبر دافع لرد شر الإحتلال إلى نحره وشهيد القدس يقول البكاء لم يُخلق لنا وحدنا.

ويشار الى ان شهيد ارتقى فجراً برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب باب حطة، شمال المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة.

وافاد شهود عيان بأن عناصر شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان اطلقوا النار صوب شاب بزعم تنفيذه عملية طعن وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيدا.