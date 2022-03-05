أبو مذكور لفلسطين اليوم: غدا اجتماع مع وزارة الأوقاف بعد قرار السعودية إلغاء إجراءات الحجر الصحي

أكد رئيس جمعية شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور مساء اليوم السبت، أنه سيتم عقد لقاء مع وزارة الأوقاف غداً الأحد؛ لبحث انعكاس قرار إلغاء إجراءات كورونا الاحترازية في السعودية على تكلفة العمرة في قطاع غزة.

و أوضح أبو مذكور لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " أنه سيتم الإعلان غداً عما إذا كان هناك قرار بإلغاء تكلفة الحجر الصحي للمعتمرين، إلا أنه أشار الى أن تلك التكلفة قد يتم احتسابها بدل سكن، ووجبات طعام.

و وفقاً لـ"أبو مذكور "، فلا يوجد حتى الآن توقعات إيجابية بهذا الخصوص.

و أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية، والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من اليوم.

و وفقًا للقرار سيتم السماح ‏بما يلي:

ب‏نزع الكمامة في الأماكن المفتوحة بالمملكة.

‏إلغاء التباعد في جميع الأنشطة، والفعاليات بالمملكة.

‏عدم اشتراط فحص كورونا عند القدوم للسعودية.

‏إلغاء التباعد في الحرمين الشريفين.:

‏إلغاء التباعد في الجوامع والمساجد بالسعودية.

‏السماح لجميع دول العالم بالقدوم للمملكة.

‏رفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة.

و وفقاً للقرار، فإن ‏جميع قرارات رفع الإجراءات الوقائية في السعودية "سارية الآن" .