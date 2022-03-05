الاحتلال يغلق طريق نابلس جنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي جنين نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بمساندة جرافة عسكرية، وضعت مكعبات اسمنتية على الطريق الرئيسي بين جنين ونابلس قرب بلدتي برقة وسيلة الظهر.

جدير ذكره أنه تقع هذه الطريق قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، والتي يحاول الاحتلال إعادة بناءها في المكان بعد عملية مقتل المستوطن قربها نهاية العام الماضي.

وتتذرع قوات الاحتلال أنها تقوم بتوفير الحماية للمستوطنين، الذين يقتحمون المنطقة بشكل شبه يومي ويعتدون على المواطنين وأراضيهم ويحاولون مصادرتها لصالح مستوطنة "حومش".