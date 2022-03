بوتين: القوات الروسية على وشك الإنتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن القوات الروسية على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، واصفًا قرار إعلان الحرب بـ"القرار الصعب".

وأوضح الرئيس الروسي، بوتين، خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت في روسيا: أن "حلف الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد موسكو"، مشيرًا إلى أن "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا".

وبشأن قوات الردع النووي، ذكر بوتين: أن موسكو "وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا".

وبيّن أن "العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة ودول أوروبية ، تشبه إعلان حرب على روسيا.

وأعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول العاصمة كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد لمحاصرتهما، حيث تدور معارك في شوارع مدينة سومي، وذلك مع دخول الحرب يومها العاشر.

وأكد رئيس بلدية ماريوبول أن الروس يحاصرون المدينة الواقعة على بحر آزوف جنوبي أوكرانيا. كما أكدت سلطات كييف أن التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات، في حين اتهم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الجيش الروسي بقصف المستشفيات والمدارس.

وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اختيارات لوقف الواردات الأميركية من النفط الروسي، وتبحث الإجراءات الممكنة؛ للحد إلى أقصى درجة من الأثر على الإمدادات العالمية والآثار على المستهلكين.

وأعلنت أوكرانيا، أمس الجمعة، مقتل 9 آلاف و166 جنديا روسيا إثر التدخل العسكري في أراضيها.

وأفاد البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من إسقاط 33 طائرة روسية، و37 مروحية، وتدمير 251 دبابة، و939 مدرعة، و105 مدفعيات، وسفينتين.

Chechen President Ramzan Kadyrov publishes a video of his forces seizing a major military base in Ukraine and defeating a battalion of Ukrainian ultra-nationalists.#الحرب_الروسية_الأكرانية pic.twitter.com/zcZwdiDSeH